«Гребите лапками» — вышел новый трейлер «Бременских музыкантов»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала новый трейлер лайв-экшен адаптации «Бременских музыкантов».

На посту режиссера Алексей Нужный, который работал над фильмами «Пара из будущего» и «Огонь».

Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.

Премьера состоится 1 января 2024 года.