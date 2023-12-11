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    «Гребите лапками» — вышел новый трейлер «Бременских музыкантов»

    11 декабря 2023
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    11.12.2023
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    «Гребите лапками» —

    Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала новый трейлер лайв-экшен адаптации «Бременских музыкантов».

    На посту режиссера Алексей Нужный, который работал над фильмами «Пара из будущего» и «Огонь».

    Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.

    Премьера состоится 1 января 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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