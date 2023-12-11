«Гребите лапками» — вышел новый трейлер «Бременских музыкантов»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала новый трейлер лайв-экшен адаптации «Бременских музыкантов».
На посту режиссера Алексей Нужный, который работал над фильмами «Пара из будущего» и «Огонь».
Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие.
Премьера состоится 1 января 2024 года.
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