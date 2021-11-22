Хидео Кодзима наконец снимет фильм? Его студия как раз открыла новое подразделение

Kojima Productions открыла новое подразделение в Лос-Анджелесе, которое будет отвечать за фильмы, сериалы и музыку.

Его возглавит Райли Рассел — ветеран Sony, который проработал в компании около 28 лет на самых разных должностях, от главного юриста до вице-президента по бизнесу.

Менеджер по развитию бизнеса Kojima Productions Ёсико Фукуда отметил, что студия хочет выйти за рамки одних только видеоигр.

В быстро и постоянно меняющемся мире важно найти способы привлечь внимание и предложить что-то ценное фанатам. Наше новое подразделение расширит возможности студии в плане повествования за рамками видеоигр и откроет для поклонников новые способы погружения в истории.

Новое подразделение будет плотно взаимодействовать с творческими и талантливыми профессионалами в области телевидения, музыки и кино, а также игровой индустрии.