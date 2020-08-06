Hobby World анонсировала «Русский манчкин» — с березками и хакерами

Hobby World неожиданно представила игру «Русский манчкин» — с березками, балалайками и развесистой клюквой.
По словам авторов, вместо дварфов или клирирок игроков ждут хакеры, олигархи, олимпийские чемпионы и другие персонажи. Основная задача создателей заключалась в том, чтобы органично и смешно замешать шутки и стереотипы о России. Поэтому даже рабочим названием игры было «Манчкин Клюква».
Более того, в игре будет новая механика — смена времен года, от которой зависит сила игроков и монстров. Последние зимой становятся особенно свирепыми!
На разработку ушло два года. Авторами «Русского манчкина» стали Павел Ильин (Cutterland ), Дмитрий Мольдон (переводчик серии) и штатный художник Hobby World Сергей Дулин. А команда Эндрю Хэкарда из SJG выступила в роли консультантов.
Дата выхода и цена настолки пока неизвестна. В комплект войдут 168 карт. Их, к слову, можно смешивать с другими наборами.
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