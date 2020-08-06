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    Hobby World анонсировала «Русский манчкин» — с березками и хакерами

    6 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    06.08.2020
    2045
    0 минут на чтение

    Hobby World неожиданно представила игру «Русский манчкин» — с березками, балалайками и развесистой клюквой.

    По словам авторов, вместо дварфов или клирирок игроков ждут хакеры, олигархи, олимпийские чемпионы и другие персонажи. Основная задача создателей заключалась в том, чтобы органично и смешно замешать шутки и стереотипы о России. Поэтому даже рабочим названием игры было «Манчкин Клюква».

    Более того, в игре будет новая механика — смена времен года, от которой зависит сила игроков и монстров. Последние зимой становятся особенно свирепыми!

    На разработку ушло два года. Авторами «Русского манчкина» стали Павел Ильин (Cutterland ), Дмитрий Мольдон (переводчик серии) и штатный художник Hobby World Сергей Дулин. А команда Эндрю Хэкарда из SJG выступила в роли консультантов.

    Дата выхода и цена настолки пока неизвестна. В комплект войдут 168 карт. Их, к слову, можно смешивать с другими наборами.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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