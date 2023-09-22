Hobby World выпустила «Неон» — настольную киберпанк-игру в жанре королевской битвы

Hobby World запустила в продажу настольный киберпанк-экшен в жанре королевской битвы «Неон». Это разработка от российских авторов Игоря Склюева и Екатерины Горн. Они вдохновлялись видеоиграми и попытались воспроизвести знакомые элементы и механики за столом.
Добро пожаловать в город-призрак Нео-Нагою! Вам выпала честь представлять вашу корпорацию на Турнире и сразиться с другими бойцами-киборгами. Каждый из вас — это совершенный спортсмен будущего, под завязку начинённый имплантами и мастерски владеющий оружием, со своим собственным стилем боя и уникальными приёмами.
Среди особенностей:
- уменьшающееся со временем поле боя;
- возможность отыскать и подобрать с противников новое оружие и снаряжение;
- механика перестрелок;
- особенности секторов;
- нейтральные юниты;
- шесть персонажей с уникальными боевыми способностями.
В комплект входят поле боя, шесть детализированных миниатюр, миниатюра капсулы и десятки карточек снаряжения и эффектов.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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