Hobby World выпустила «Неон» — настольную киберпанк-игру в жанре королевской битвы

Hobby World запустила в продажу настольный киберпанк-экшен в жанре королевской битвы «Неон». Это разработка от российских авторов Игоря Склюева и Екатерины Горн. Они вдохновлялись видеоиграми и попытались воспроизвести знакомые элементы и механики за столом.

Добро пожаловать в город-призрак Нео-Нагою! Вам выпала честь представлять вашу корпорацию на Турнире и сразиться с другими бойцами-киборгами. Каждый из вас — это совершенный спортсмен будущего, под завязку начинённый имплантами и мастерски владеющий оружием, со своим собственным стилем боя и уникальными приёмами.

Среди особенностей:

уменьшающееся со временем поле боя;

возможность отыскать и подобрать с противников новое оружие и снаряжение;

механика перестрелок;

особенности секторов;

нейтральные юниты;

шесть персонажей с уникальными боевыми способностями.

В комплект входят поле боя, шесть детализированных миниатюр, миниатюра капсулы и десятки карточек снаряжения и эффектов.