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    Новости

    Колорист комикса «Неуязвимый» подал в суд на автора Роберта Киркмана

    11 января 2022
    11.01.2022
    1679
    2 минуты на чтение
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    На автора комиксов Роберта Киркмана («Неуязвимый», «Ходячие мертвецы») подал в суд художник Уильям Крабтри, работавший колористом над первой полусотней выпусков «Неуязвимого». Об этом пишет The Hollywood Reporter. Художник утверждает, что Киркман обманом присвоил себе авторские права на комикс — и потому истец не может рассчитывать на прибыль после того, как Amazon занялся экранизацией.

    Уильяма Крабтри представляет адвокат Дэвин Макрей. Он уже ранее выступал против Киркмана — в деле 2012 года, когда на сценариста подал в суд художник «Ходячих мертвецов» Тони Мур. Тогда стороны достигли соглашения менее чем за два месяца. Условия сделки тогда не раскрылись.

    Мошенничество и обман стали стандартной деловой практикой для Киркмана. По-видимому, именно в этом заключаются его творческие способности.

    Дэвин Макрей, адвокат

    Крабтри утверждает, что сперва он с Киркманом заключал устное соглашение. Колорист получает 20% от продаж комикса и 10% от любых выручек, полученных с «фильмов, сериалов или другого коммерческого использования Произведения вместе с любыми другими производными проектами, основанными на Произведении».

    Но когда дело дошло до того, чтобы зафиксировать соглашение письменно, Киркман и его агенты обманным путём заставили Крабтри подписать другой договор и отказаться от авторских прав. По крайней мере, так утверждает художник. Он говорит, что Киркман встретился с ним на Comic-Con в Сан-Диего в 2005 году, где показал авторское свидетельство. В документе всю работу Крабтри предполагалось охарактеризовать как «работу по найму». Киркман заявил, что находится на финальном этапе лицензирования «Неуязвимого» для сериала, и якобы если представлять комикс будет один автор, то это повысит шансы заключить сделку.

    Киркман ложно заявил Крабтри, что его права и финансовые интересы касательно Произведения останутся неизменными, если он подпишет авторское свидетельство. Якобы этот документ просто позволит Киркману проще продавать лицензию на Произведение, в результате чего оба получат выгоду.

    Дэвин Макрей, адвокат

    После того, как Киркман получил подпись Крабтри, он продолжал платить ему отчисления — даже в связи с выходом анимированного комикса для MTV (выходил в 2008 году). Но когда Крабтри в 2020-м узнал, что Amazon работает над анимационным сериалом и обратился с этим к Киркману, тот заявил, что Крабтри не может получить выплаты, потому что у художника нет доли в авторстве.

    Когда Крабтри спросил у Киркмана, почему тот продолжал выплачивать ему роялти за Произведение спустя годы после подписания соглашения, Киркман ответил, что эти выплаты были просто «бонусами», которые он выплачивал по своему усмотрению.

    Дэвин Макрей, адвокат

    Представители Киркмана не ответили на запрос THR.

    «Неузявимый» — серия супергеройских комиксов, стартовавшая в 2005 году. Она насчитывает 144 выпуска. В 2021-м Amazon выпустил первый сезон анимационного сериала, который уже продлён на второй и третий сезоны.

    В центре сюжета — история парнишки Марка Грейсона. Он сын самого известного и могущественного супергероя Омнимена, пришельца с другой планеты. Действие начинается с того, что у Марка раскрываются свои собственные суперсилы. И вскоре Омнимен начинает воплощать в жизнь свой жестокий план.

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     Олег Поторокин |  28.12.2021

    Ацтекское фэнтези, мультивселенная Marvel, ответвление «Войн клонов», финал «Утиных историй» и, конечно, тот сериал, которым вам уже все уши прожужжали.

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