Хью Джекман встретился с Кевином Файги. Намек на возвращение к роли Росомахи?

Недавно Хью Джекман, известный по роли Росомахи, опубликовал в инстаграме несколько «историй», которые взбудоражили фанатов «Людей Икс».

Так, он выложил фотографию, согласно которой он встретился с главой Marvel Studios Кевином Файги. А незадолго до этого он поделился иллюстрацией с когтями Логана за авторством BossLogic.

О чем они разговаривали, неизвестно. Не факт, что актер обсуждал возвращение к образу Росомахи в киновселенной Marvel.

Тем не менее в 2017 году Хью в одном из интервью признался, что задумался бы о возвращении к роли Логана, если бы его герой попал в «Мстители».