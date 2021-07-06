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    Хью Джекман встретился с Кевином Файги. Намек на возвращение к роли Росомахи?

    6 июля 2021
    06.07.2021
    454
    0 минут на чтение
    Хью Джекман встретился с Кевином Файги. Намек на возвращение к роли Росомахи?

    Недавно Хью Джекман, известный по роли Росомахи, опубликовал в инстаграме несколько «историй», которые взбудоражили фанатов «Людей Икс».

    Так, он выложил фотографию, согласно которой он встретился с главой Marvel Studios Кевином Файги. А незадолго до этого он поделился иллюстрацией с когтями Логана за авторством BossLogic.

    О чем они разговаривали, неизвестно. Не факт, что актер обсуждал возвращение к образу Росомахи в киновселенной Marvel.

    Тем не менее в 2017 году Хью в одном из интервью признался, что задумался бы о возвращении к роли Логана, если бы его герой попал в «Мстители».

    Хью Джекман встретился с Кевином Файги. Намек на возвращение к роли Росомахи? 1

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