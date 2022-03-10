Икуми Накамура основала свою игровую студию UNSEEN

Икуми Накамура, которую вы наверняка знаете по презентации Ghostwire: Tokyo на E3 2019, основала собственную игровую студию — UNSEEN.

Я люблю выходить за рамки и заставлять людей говорить «Вау».

В интервью IGN геймдиректор подчеркнула, что компания будет мультикультурной, а сами игры сосредоточатся на мистике, ужасах, научной фантастике и сверхъестественных силах.

Разработка дебютного проекта уже стартовала. Что это будет, пока непонятно. Но команда уделяет большое внимание сеттингу и персонажам.

Мне нравится мистика, мне нравятся фильмы ужасов, я люблю зомби, сверхъестественное и научную фантастику — я нахожу все это увлекательными жанрами. И я хороша в них, поэтому хочу продолжать работать над играми, связанными с этими темами.

В то же время UNSEEN не будет ограничиваться одними только играми. Студия планирует охватывать разные медиа.