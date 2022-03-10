    3
    Новости

    Икуми Накамура основала свою игровую студию UNSEEN

    10 марта 2022
    10.03.2022
    1091
    0 минут на чтение
    Икуми Накамура основала свою игровую студию UNSEEN

    Икуми Накамура, которую вы наверняка знаете по презентации Ghostwire: Tokyo на E3 2019, основала собственную игровую студию — UNSEEN.

    Я люблю выходить за рамки и заставлять людей говорить «Вау».

    В интервью IGN геймдиректор подчеркнула, что компания будет мультикультурной, а сами игры сосредоточатся на мистике, ужасах, научной фантастике и сверхъестественных силах.

    Разработка дебютного проекта уже стартовала. Что это будет, пока непонятно. Но команда уделяет большое внимание сеттингу и персонажам.

    Мне нравится мистика, мне нравятся фильмы ужасов, я люблю зомби, сверхъестественное и научную фантастику — я нахожу все это увлекательными жанрами. И я хороша в них, поэтому хочу продолжать работать над играми, связанными с этими темами.

    В то же время UNSEEN не будет ограничиваться одними только играми. Студия планирует охватывать разные медиа.

    Я не хочу ограничиваться играми. Я хочу создать новую франшизу, которая может работать в разных развлекательных медиа. Например, в аниме, образовании и одежде. Я хотела бы создать игру, которая бы оказала  на них влияние и постепенно развивалась.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Фантастическое аниме зимы 2022: что стоит смотреть? 1
    0
    27126
    Фантастическое аниме зимы 2022: что стоит смотреть?

    Зимний анимешный сезон, который, кстати, завершится под занавес марта, получился так себе. Впрочем, это довольно типично — самые яркие аниме-премьеры выпадают обычно на второе полугодие. Тем не менее парочка неплохих […]

    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов». Каирский стимпанк
    0
    115808
    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов». Каирский стимпанк

    Динамичный экзотический детектив с необычным миром.

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»
    0
    211213
    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»

    А ещё комедийная супергероика, приключения в Египте начала XX века и французская хронофантастика.

    Свежие фантастические повести, на которые стоит обратить внимание
    0
    267628
    Свежие фантастические повести, на которые стоит обратить внимание

    Несколько советов для тех, кто любит короткие истории.

    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»! 1
    0
    301497
    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»!

    Можно часами расписывать недостатки, но у этой игры есть какое-то волшебное очарование.

    Питер Ньюман «Злость»
    0
    313037
    Питер Ньюман «Злость». Героиня, меч и коза (точнее, козлёнок)

    Ещё одно роуд-муви в антураже фэнтезийного постапокалипсиса — но со сменой протагониста.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 10
    0
    409135
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

    Фантастические книги первого месяца весны: от российских новинок до иллюстрированной энциклопедии World of Warcraft.

    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»
    0
    562181
    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева». Герой вестерна против зомби и призраков

    Два отличных хоррор-сборника под одной обложкой.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить