Image и Dark Horse приостановили работу с российскими издательствами

Российские издательства рассказали, что работу в стране приостановили ещё две западные компании — вслед за тем, как работу приостановила Marvel ещё в апреле.

В середине июля о приостановке написало издательство XL Media.

К сожалению, в связи с последними социально-политическими событиями наши партнеры временно приостановили утверждение материалов и подписание контрактов, однако хотим подчеркнуть, что все лицензии остались за нами, и мы уверены, что после изменения ситуации все серии будут возобновлены, и российский читатель не останется без продолжения. из заявления издательства

XL Media добавили, что над томами серий «Жуй», «Пророк», «Сага», «Изгой» и «Дно» была проведена предварительная работа (почти все переведены, многие отредактированы, у кого-то почти готова вёрстка), но теперь их закончить не получится. То же самое касается уже готового «Спауна», у которого нельзя утвердить обложки.

Работа с комиксом Monstress, переиздание которого анонсировал fanzon, тоже приостановлена.

А в конце июня Alpaca поделилась подробностями о работе с Dark Horse.

Ситуация с Dark Horse. Уже отвечали в комментариях и не делали особой тайны, но да, по примеру старших товарищей издательство решило уйти. Но мы не сдаемся, бьемся всеми силами за каждую приобретенную лицензию. Например, точно выйдут «Fagin the Jew» Уилла Айснера, «Count Crowley» Дэвида Дастмалчяна и еще несколько важных, в том числе неанонсированных проектов. из заявления издательства

Плюс, Dark Horse запретила публиковать и распространять комикс «Дом Покаяния».

Сага с Dark Horse продолжается и до нас дошли очень интересные новости по поводу комикса «Дом Покаяния». Прекращается публикация и распространение данного комикса Питера Дж. Томаси и Иэна Бертрама. Само собой это касается нашего издания на русском языке.

При этом в своём заявлении XL Media пишет, что официального письма о заморозке сотрудничества с Dark Horse не получала — издательство ждёт ответа по «Хеллбою».