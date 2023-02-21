Инсайдер: Apple готовит экранизацию фантастического романа «Некромант»

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Apple начинает разработку научно-фантастического сериала, основанного на романе «Некромант» писателя Гордона Диксона.

За производство возьмутся студии Apple и Skydance, место режиссёра займёт Джастин Диллард («Чужак», «Двойная петля», американская «Утопия»).

«Некромант» вышел в далёком 1962 году. Это часть большого цикла военной фантастики «Дорсай» (или, как сам предпочитал его называть автор, «Чайлд») о войнах и солдатах будущего. «Некромант» рассказывал о борьбе человечества с двумя противоборствующими зловещими силами — бездушным электронным Суперкомплексом и повелителем Альтернативных Сил Уолтером Блантом. Роман издавался на русском в 1998-м, а позднее его выпускали самиздатом.

Съёмки шоу планируют начать в сентябре. Даже приблизительной даты выхода пока нет.