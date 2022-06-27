    3
    Новости

    Инсайдер: Cyberpunk 2077 тестировала сторонняя студия, которая врала в отчетах

    27 июня 2022
    27.06.2022
    1100
    1 минута на чтение
    Инсайдер: Cyberpunk 2077 тестировала сторонняя студия, которая врала в отчетах

    Ютубер Upper Echelon Gamers со ссылкой на свои источники рассказал, что CD Projekt RED во время работы над Cyberpunk 2077 наняла стороннюю компанию Quantic Lab для тестирования игры, которая врала в своих отчетах.

    Та же студия ранее помогала с The Witcher 3: Wild Hunt, но с тех пор ее покинули многие опытные сотрудники.

    А у тех, кто занимался Cyberpunk 2077, от силы был год опыта (в том числе у руководителя команды). У многих из них даже меньше — около полугода.

    Другая проблема была в том, что тестировщикам установили квоту — минимум 10 багов в день. Поэтому они в основном сообщали о проблемах косметического характера. Ближе к концу разработки фокус сменили, но было уже поздно.

    Кроме того, изначально в QA-отделе было 30 сотрудников, а после команду расширили до 60 человек. При этом по контракту над игрой должно было работать еще больше людей. Quantic Lab заявляла, что так оно и есть, хотя это было неправдой.

    Обновлено: несколько разработчиков Cyberpunk 2077 на правах анонимности рассказали, что в студии прекрасно знали о состоянии игры.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    27292
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    76657
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    132508
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    184964
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов
    0
    262892
    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов

    Про «Бэтмена» Бёртона, «Супермена» от него же и невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном. 

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5
    0
    329003
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    Кавабанга!

    Фэнтези о вековых конфликтах 6
    0
    368906
    Фэнтези о вековых конфликтах

    Циклы, в которых войны и политические баталии продолжаются на протяжении многих поколений.

    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
    0
    407819
    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

    Персонаж сильнее всех остальных.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить