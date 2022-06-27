Инсайдер: Cyberpunk 2077 тестировала сторонняя студия, которая врала в отчетах

Ютубер Upper Echelon Gamers со ссылкой на свои источники рассказал, что CD Projekt RED во время работы над Cyberpunk 2077 наняла стороннюю компанию Quantic Lab для тестирования игры, которая врала в своих отчетах.

Та же студия ранее помогала с The Witcher 3: Wild Hunt, но с тех пор ее покинули многие опытные сотрудники.

А у тех, кто занимался Cyberpunk 2077, от силы был год опыта (в том числе у руководителя команды). У многих из них даже меньше — около полугода.

Другая проблема была в том, что тестировщикам установили квоту — минимум 10 багов в день. Поэтому они в основном сообщали о проблемах косметического характера. Ближе к концу разработки фокус сменили, но было уже поздно.

Кроме того, изначально в QA-отделе было 30 сотрудников, а после команду расширили до 60 человек. При этом по контракту над игрой должно было работать еще больше людей. Quantic Lab заявляла, что так оно и есть, хотя это было неправдой.

Обновлено: несколько разработчиков Cyberpunk 2077 на правах анонимности рассказали, что в студии прекрасно знали о состоянии игры.