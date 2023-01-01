Инсайдер: про Мефисто снимут спешл, а «Аватар 3» может получить 9-часовой сериал

Инсайдер Джефф Снайдер в рамках подкаста The Hot Mic поделился различной информацией о грядущих фильмах и сериалах Disney и Warner Bros., в том числе не анонсированных.
- Marvel выпустит спецэпизод вроде «Ночного оборотня» — про Мефисто с Сашей Бароном Коэном в главной роли;
- «Аватар 3» может получить расширенную 9-часовую версию в виде сериала в Disney+;
- Marvel вместе с Райаном Куглером работают над анимационным сериалом про Ваканду под названием «Золотой город»;
- Режиссер «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» Дрю Годдард может снять фильм для DC.
Ранее Снайдер неоднократно делился правдивой информацией. Например, недавно он рассказал про сериал по «Дню триффидов» задолго до СМИ вроде Variety.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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