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    Новости

    Инсайдер: про Мефисто снимут спешл, а «Аватар 3» может получить 9-часовой сериал

    17 марта 2023
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    17.03.2023
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    Инсайдер: про Мефисто снимут спешл, а «Аватар 3» может получить 9-часовой сериал

    Инсайдер Джефф Снайдер в рамках подкаста The Hot Mic поделился различной информацией о грядущих фильмах и сериалах Disney и Warner Bros., в том числе не анонсированных.

    • Marvel выпустит спецэпизод вроде «Ночного оборотня» — про Мефисто с Сашей Бароном Коэном в главной роли;
    • «Аватар 3» может получить расширенную 9-часовую версию в виде сериала в Disney+;
    • Marvel вместе с Райаном Куглером работают над анимационным сериалом про Ваканду под названием «Золотой город»;
    • Режиссер «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» Дрю Годдард может снять фильм для DC.

    Ранее Снайдер неоднократно делился правдивой информацией. Например, недавно он рассказал про сериал по «Дню триффидов» задолго до СМИ вроде Variety.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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