Инсайдер: про Мефисто снимут спешл, а «Аватар 3» может получить 9-часовой сериал

Инсайдер Джефф Снайдер в рамках подкаста The Hot Mic поделился различной информацией о грядущих фильмах и сериалах Disney и Warner Bros., в том числе не анонсированных.

Marvel выпустит спецэпизод вроде «Ночного оборотня» — про Мефисто с Сашей Бароном Коэном в главной роли;

«Аватар 3» может получить расширенную 9-часовую версию в виде сериала в Disney+;

Marvel вместе с Райаном Куглером работают над анимационным сериалом про Ваканду под названием «Золотой город»;

Режиссер «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» Дрю Годдард может снять фильм для DC.

Ранее Снайдер неоднократно делился правдивой информацией. Например, недавно он рассказал про сериал по «Дню триффидов» задолго до СМИ вроде Variety.