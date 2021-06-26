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    Новости

    Исследование: наблюдать за Землёй можно из более чем 2000 звёздных систем

    26 июня 2021
    26.06.2021
    439
    1 минута на чтение
    Исследование: наблюдать за Землёй можно из более чем 2000 звёздных систем

    Image Credit: NASA

    Ученые из Корнеллского университета обнаружили 2034 звездных системы, из которых можно увидеть жизнь на Земле: некоторые из них находятся в пределах ста световых лет и могут не только видеть прохождение планеты по диску Солнца, но также регистрировать и радиоизлучение с нее. В целом же, системы, попавшие в этот список, находятся в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от Земли. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Nature.

    Чтобы понять, как Земля выглядит с точки зрения разных звезд, ученые прибегли к транзитному методу. Транзитная фотометрия — это метод обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Она помогает определить размер, а в сочетании с методом Доплера — и плотность планет.

    В результате, выяснилось, что в течение последних 5 тысяч лет Земля была и остается заметной из 1715 звездных систем, а в последующие 5 тысяч лет станет заметной из еще 319 систем. Из них можно увидеть не только планету, но и присутствие кислорода — сложного органического вещества, которое с высокой вероятностью указывает на наличие жизни.

    Вдобавок, потенциальные обитатели 75 звездных систем из списка могут поймать радиоизлучение с Земли, если у них для этого есть соответствующие технологии.

    Даже ближайшие к Солнцу звезды проводят более тысячи лет в выгодном положении (могут видеть прохождение Земли по диску Солнца), что предоставляет гипотетическим внеземным разумным существам достаточно долгим временем для определения Земли, как планеты интересной для наблюдений.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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