Исследование: наблюдать за Землёй можно из более чем 2000 звёздных систем

Image Credit: NASA

Ученые из Корнеллского университета обнаружили 2034 звездных системы, из которых можно увидеть жизнь на Земле: некоторые из них находятся в пределах ста световых лет и могут не только видеть прохождение планеты по диску Солнца, но также регистрировать и радиоизлучение с нее. В целом же, системы, попавшие в этот список, находятся в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от Земли. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Nature.

Чтобы понять, как Земля выглядит с точки зрения разных звезд, ученые прибегли к транзитному методу. Транзитная фотометрия — это метод обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Она помогает определить размер, а в сочетании с методом Доплера — и плотность планет.

В результате, выяснилось, что в течение последних 5 тысяч лет Земля была и остается заметной из 1715 звездных систем, а в последующие 5 тысяч лет станет заметной из еще 319 систем. Из них можно увидеть не только планету, но и присутствие кислорода — сложного органического вещества, которое с высокой вероятностью указывает на наличие жизни.

Вдобавок, потенциальные обитатели 75 звездных систем из списка могут поймать радиоизлучение с Земли, если у них для этого есть соответствующие технологии.

Даже ближайшие к Солнцу звезды проводят более тысячи лет в выгодном положении (могут видеть прохождение Земли по диску Солнца), что предоставляет гипотетическим внеземным разумным существам достаточно долгим временем для определения Земли, как планеты интересной для наблюдений.