Издательство «Эксмо» открывает новую редакцию для работы с российскими авторами комиксов

Издательство «Эксмо» в рамках собственного подразделения «Комильфо» откроет новую редакцию для работы с российскими авторами комиксов.

У компании есть контракты с 11 создателями комиксов, а до конца года она планирует подписать соглашения еще с 20 авторами.

Гендиректор издательства Евгений Капьев отметил, что в первую очередь запуск новой редакции связан с ростом спроса на российские комиксы, качество которых тоже выросло.

Также на решение повлиял истекающий контракт с Disney, которой принадлежат права на комиксы Marvel.

По словам Капьева, сейчас «Эксмо» ведет очень тяжелые переговоры, чтобы продлить контракт с Disney и дальше выпускать их комиксы.

Но понятно, что прежнего спроса на комиксы Marvel уже не будет, потому что нет медиаподдержки. Если в прокате нет кино и мультфильмов, соответственно, падают и наши продажи. Но мы все равно считаем, что для российского читателя крайне важно иметь доступ к мировой культуре комикса.

За первые полгода 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее продажи комиксов Marvel упали на 24%.