Журнал Star Wars Insider закрывается в 2026-м

Этот журнал, целиком посвящённый «Звёздным войнам», существовал с 1994 года, а под другими названиями — аж с 1978-го. Его основали ещё как фэнзин фан-клуба ЗВ Bantha Tracks. В 1987-м он превратился в официальное издание Lucasfilm Fan Club, а с 1994 года носил современное название. В эпоху до интернета Star Wars Insider служил главным источником новостей и подробностей о Далёкой галактике и творениях Lucasfilm. Даже в последние годы он ещё выпускал эксклюзивные материалы и рассказы по «Звёздным войнам».