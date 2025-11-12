Журнал Star Wars Insider закрывается в 2026-м

Официальный журнал по «Звёздным войнам» Star Wars Insider сообщил, что в 2026-м выйдет его последний выпуск #237.
Этот журнал, целиком посвящённый «Звёздным войнам», существовал с 1994 года, а под другими названиями — аж с 1978-го. Его основали ещё как фэнзин фан-клуба ЗВ Bantha Tracks. В 1987-м он превратился в официальное издание Lucasfilm Fan Club, а с 1994 года носил современное название. В эпоху до интернета Star Wars Insider служил главным источником новостей и подробностей о Далёкой галактике и творениях Lucasfilm. Даже в последние годы он ещё выпускал эксклюзивные материалы и рассказы по «Звёздным войнам».
Декабрьский номер №235 будет посвящён десятилетию «Пробуждения Силы». В следующем году выйдет сборник рассказов «Расцвет Республики: часть 3» и спецвыпуск к десятилетию «Изгоя-один».
