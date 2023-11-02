«Какой замечательный день» — первый тизер «Королевства планеты обезьян»

20th Century Studios опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Королевство планеты обезьян».

Действие новой картины развернется спустя много поколений после смерти Цезаря. Общество обезьян процветает среди остатков человеческой цивилизации. Людей почти не осталось, их считают дикими животными и вредителями. Однако многие обезьяньи общины никогда даже не слышали о Цезаре, а другие полностью извратили его учения ради собственной выгоды.

На этот раз режиссером выступил Уэс Болл («Бегущий в лабиринте») вместо Мэтта Ривза, который снял последние два фильма трилогии.

Премьера состоится 24 мая 2024 года.

Тизер-трейлер

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