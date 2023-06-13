Канал The CW закрыл «Рыцарей Готэма», но продлил «Супермена и Лоис»

По данным издание Variety, телеканал The CW решил не продлевать сериал «Рыцари Готэма» на второй сезон.

Напомним, премьера состоялась 4 марта, а завершиться первый сезон должен через две недели — 27 июня.

Причины не называются, но, наиболее вероятно, это связано с изменениям подхода к работе с телевизионными проектами на фоне назначения Джеймса Ганна и Питера Сафрана в качестве творческих руководителей DC.

В то же время The CW заказал четвертый сезон «Супермена и Лоис», в котором будет 10 эпизодов. Ранее Ганн и Сафран говорили, что шоу продлится еще «один-два сезона».