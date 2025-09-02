КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему
Заблуждения: Космос в кино
Новости

Кейпоп-группы EVERGLOW и 8TURN стали хедлайнерами «Фандом Феста ВКонтакте»

Дмитрий Кинский
2 сентября 14:47
32
1 минута на чтение
Организаторы «Фандом Феста ВКонтакте» объявили, что хедлайнерами мероприятия станут герлз-бэнд EVERGLOW и бойз-бэнд 8TURN.
Первую вы можете знать по хитам Bon Bon Chocolat, Slay и ZOMBIE. Вторая же известна треками RU-PUM PUM и TIC TAC.
Также на главной сцене выступят рок-группа из Южной Кореи The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, китайский музыкант WEIYI и казахстанские исполнители NOMADS.
«Фандом Фест ВКонтакте» пройдет 22 и 23 ноября в Москве.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В киноадаптации «Долгой прогулки» изменили одно правило лора по просьбе Стивена Кинга

Новости

«A Sinistra»: о чём новая книга Виктора Пелевина
А также дата выхода и обложка.

Новости

«Не переставай играть»: реклама Lego с Томом Холландом
Актёр сыграл множество ролей.

Новости

Звезда «Ричера» сомневается, что его возьмут на роль Бэтмена в киновселенной DC

Новости

Авторы фанатского ремейка Oblivion показали пролог игры

Новости

В сериале по «Гарри Поттеру» появится Уорвик Дэвис. Он играл в оригинальных фильмах
А Крюкохвата сыграет звезда «Джокера».

Новости

Топ фильмов твёрдой научной фантастики XXI века по версии Collider (есть и китайское кино!)
Но большую часть списка вы уже смотрели.

Новости

По Fallout открывают «дома ужаса» для желающих побывать в ядерном постапокалипсисе
Посетители пройдут по стопам героев сериала.

Новости

Blizzard требуют через суд закрыть фанатские сервера World of Warcraft
Неофициальные сервера Turtle WoW стали слишком популярны.

Новости

«Франкенштейн» Дель Торо: первые отзывы критиков. «Это творение безумца»
Что критикам нравится, а что нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты