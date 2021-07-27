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    Новости

    Кевин Смит о новых «Властелинах вселенной»: мы хотели написать историю с реальными ставками

    27 июля 2021
    27.07.2021
    413
    1 минута на чтение
    Кевин Смит о новых «Властелинах вселенной»: мы хотели написать историю с реальными ставками

    Кевин Смит в интервью Variety, которое было записано еще до выхода «Властелинов вселенной: Откровение», рассказал о своем подходе к работе над новым мультсериалом.

    В первую очередь он признался, что не самый большой фанат оригинального сериала.

    Я почти ненавидел его, потому что думал, что это мультик для детей. В нем есть один из самых крутых злодеев в истории, который выглядит потрясающе, — Скелетор. Но все, что он и Хи-Мен делали, — кувыркались, а не дрались. Но это были 80-е, так что приходилось смотреть то, что дают.

    Поэтому Смит хотел взять мультсериал из 80-х, продолжить историю с теми же персонажами, но ориентироваться уже на взрослую аудиторию, чтобы Хи-Мен и Скелетор могли нормально сразиться.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В первом эпизоде Хи-Мен погибает и по большей части отсутствует в сюжете до пятой серии, в которой он возвращается к жизни, но получает тяжелое ранение. Кевин хотел сделать то, чего не мог позволить оригинал: написать историю с реальными ставками и последствиями.

    При этом на передний план вышла подруга Адама — Тила.

    Меня особенно интересовала Тила, потому что ее всю жизнь обманывали. И лично для меня это было драмой.

    Что касается претензий к тому, что в сериале не хватает нормальных мужских персонажей, то Смит с этим не согласен.

    Все, кто говорит «Ой, чувак, в шоу не хватает настоящего мужчины» или что-нибудь в этом роде, не понимают суть оригинального мультсериала. Были эпизоды, в которых герой терял меч и не превращался в Хи-Мена. Он не всегда спасал положение. Ему помогали друзья. И это чертовски важная часть шоу.

    В заключение автор подтвердил, что в дальнейшем мы еще увидим Хи-Мена — в конце пятой серии он все же не погиб.

    Мы нашли действительно интересные способы перевернуть динамику мультсериала с ног на голову и поднять ставки до уровня, которого никогда не было в оригинале. Вы правда, черт возьми, думаете, что Mattel Television, заплатившая мне деньги, наняла меня, чтобы сделать «Властелинов вселенной» без Хи-Мена? Повзрослейте, мать вашу!

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     Дмитрий Кинский |  23.07.2021

    Теперь Кевина Смита точно запомнят как создателя этого мультсериала.

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