Кевин Смит о новых «Властелинах вселенной»: мы хотели написать историю с реальными ставками

Кевин Смит в интервью Variety, которое было записано еще до выхода «Властелинов вселенной: Откровение», рассказал о своем подходе к работе над новым мультсериалом.

В первую очередь он признался, что не самый большой фанат оригинального сериала.

Я почти ненавидел его, потому что думал, что это мультик для детей. В нем есть один из самых крутых злодеев в истории, который выглядит потрясающе, — Скелетор. Но все, что он и Хи-Мен делали, — кувыркались, а не дрались. Но это были 80-е, так что приходилось смотреть то, что дают.

Поэтому Смит хотел взять мультсериал из 80-х, продолжить историю с теми же персонажами, но ориентироваться уже на взрослую аудиторию, чтобы Хи-Мен и Скелетор могли нормально сразиться.

Осторожно, спойлеры!

В первом эпизоде Хи-Мен погибает и по большей части отсутствует в сюжете до пятой серии, в которой он возвращается к жизни, но получает тяжелое ранение. Кевин хотел сделать то, чего не мог позволить оригинал: написать историю с реальными ставками и последствиями.

При этом на передний план вышла подруга Адама — Тила.

Меня особенно интересовала Тила, потому что ее всю жизнь обманывали. И лично для меня это было драмой.

Что касается претензий к тому, что в сериале не хватает нормальных мужских персонажей, то Смит с этим не согласен.

Все, кто говорит «Ой, чувак, в шоу не хватает настоящего мужчины» или что-нибудь в этом роде, не понимают суть оригинального мультсериала. Были эпизоды, в которых герой терял меч и не превращался в Хи-Мена. Он не всегда спасал положение. Ему помогали друзья. И это чертовски важная часть шоу.

В заключение автор подтвердил, что в дальнейшем мы еще увидим Хи-Мена — в конце пятой серии он все же не погиб.