Киану Ривз и режиссёр «Дэдпула» снимут фильм про акул в петле времени

Сценарий «Трепета» написал не особо известный Иэн Шорр; это не адаптация, а собственная фантазия сценариста. Читавшие сравнивают сценарий с «Гранью будущего», а также, как ни странно, с «Отмелью» — приключенческим фильмом про акул. Главный (анти)герой — контрабандист, работающий в Карибском море. Заказчики подставили его, и он оказался в опасной ситуации, окружённый трупами, врагами и голодными акулами. Но герой оказывается в петле времени и пытается разорвать порочный круг.