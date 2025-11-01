КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Киану Ривз и режиссёр «Дэдпула» снимут фильм про акул в петле времени

Кот-император
1 ноября 19:40
612
1 минута на чтение
Студия Warner Bros ведёт переговоры о приобретении прав на будущий фильм «Трепет» (Shiver). Его режиссёром станет Тим Миллер, поставивший «Дэдпула», а в главной роли снимется Киану Ривз. Продюсирует фильм Мэтью Вон («Кингсмен», «Пипец»).
Сценарий «Трепета» написал не особо известный Иэн Шорр; это не адаптация, а собственная фантазия сценариста. Читавшие сравнивают сценарий с «Гранью будущего», а также, как ни странно, с «Отмелью» — приключенческим фильмом про акул. Главный (анти)герой — контрабандист, работающий в Карибском море. Заказчики подставили его, и он оказался в опасной ситуации, окружённый трупами, врагами и голодными акулами. Но герой оказывается в петле времени и пытается разорвать порочный круг.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

