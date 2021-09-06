    3
    Новости

    Китайский тизер-трейлер Arcane — мультсериала по League of Legends

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    186
    0 минут на чтение
    Китайский тизер-трейлер Arcane — мультсериала по League of Legends

    В сети появился китайский трейлер анимационного сериала Arcane во вселенной League of Legends, приуроченный к 10-летию со дня запуска в стране MOBA.

    Мультсериал расскажет о сестрах Джинкс и Вай, а также противостоянии двух городов — утопического Пилтовера и мрачных трущоб Зауна.

    За производство отвечают Riot Games и Fortiche Productions, известная по кинематографическим роликам League of Legends и клипам некоторых групп вроде Gorillaz.

    Изначально Arcane должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Теперь премьера ожидается до конца 2021-го на Netflix.

    Читайте также

    Riot наняла бывшего директора Netflix — он будет работать над фильмами и сериалами студии

     Дмитрий Кинский |  03.09.2021

    В Netflix он проработал 7 лент.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Twelve Minutes 7
    0
    6419
    Обзор Twelve Minutes. Концовка портит всю игру?

    Добротный мистический триллер оборачивается тяжёлой драмой о людских секретах, поданной в самых худших традициях дешёвых сериалов.

    Джейн Александер «Корпорация IMAGEN»
    0
    16120
    Джейн Александер «Корпорация IMAGEN»: Тс-с-с-с, за нами следят! И то ли ещё будет…

    Параноидальная фантазия о технологиях, используемых в жутких целях.

    Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»
    0
    20414
    Видео: обзор серии настольных игр «Таверна „Красный дракон“»

    Включая коробку со «Злодеями»!

    Ника Милосердова «Идеальный момент»
    0
    65859
    Ника Милосердова «Идеальный момент»

    Мало что может сравниться с вкуснейшими яблоками, невероятной редкостью в этом мире! Но благодарность всея-бабушки нужно отрабатывать, и потому команда благородных крылатых пиратов отправляется на очередную охоту.  

    Как устроено Солнце и когда потухнет 3
    0
    125812
    Как устроено Солнце и когда погаснет. Вспышки, пятна и загадки

    Как появилось наше светило, как устроено, когда погибнет и как может уничтожить человечество одним чихом.

    Главные игры сентября 2021: RPG на любой вкус, Deathloop и Кодзима (опять) 
    0
    176835
    Главные игры сентября 2021: RPG на любой вкус, Deathloop и Кодзима (опять) 

    Выходит и японская RPG, и классическая от отечественных разработчиков, и MMO, и обновлённая версия Diablo. Но главной игрой месяца, похоже, будет Deathloop.

    «Зона ужасов»: по роману «Вьюрки» Дарби Бобылёвой готовится сериал
    0
    183907
    Почему стоит почитать роман Дарьи Бобылевой «Вьюрки»?

    Что такого интересного в мистической истории о дачном посёлке, и как она исподволь раскрывает постсоветский менталитет.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021
    0
    228024
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2021

    Книги Ника Перумова, Джина Вулфа, Р. Скотта Бэккера, Дина Кунца, Сары Дж. Маас и многих других интересных авторов.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить