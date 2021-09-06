Китайский тизер-трейлер Arcane — мультсериала по League of Legends

В сети появился китайский трейлер анимационного сериала Arcane во вселенной League of Legends, приуроченный к 10-летию со дня запуска в стране MOBA.

Мультсериал расскажет о сестрах Джинкс и Вай, а также противостоянии двух городов — утопического Пилтовера и мрачных трущоб Зауна.

За производство отвечают Riot Games и Fortiche Productions, известная по кинематографическим роликам League of Legends и клипам некоторых групп вроде Gorillaz.

Изначально Arcane должен был выйти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Теперь премьера ожидается до конца 2021-го на Netflix.