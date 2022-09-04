«Кольца власти» показали рекордный старт за всю историю Amazon Prime Video

Deadline со ссылкой на Amazon cообщает первые данные по просмотрам «Властелина колец: Кольца власти». Сериал стартовал 2 сентября в 240 странах, и в день премьеры он привлёк 25 миллионов зрителей. Этот показатель стал рекордным для видеосервиса Amazon Prime Video за всю его пятнадцатилетнюю историю.

Хотя практически невозможно провести точное сравнение между двумя громкими премьерами «Колец власти» и «Дома Дракона», Variety приводит небольшое сравнение данных. Можно сопоставить показатели Amazon относительно «Колец власти» и данные HBO и маркетинговой компании Nielsen о «Доме Дракона». Премьера «Дома дракона» состоялась 21 августа и собрала рекордные почти 10 миллионов зрителей, а после выхода второго эпизода 28 августа аудитория увеличилась на 2%. Хотя премьера «Кольца власти» также привлекла большое внимание и 25 миллионов зрителей, сериал, в свою очередь, подвергся атаке негативными рецензиями.