«Колесо времени» продлили на второй сезон. А ведь первый еще даже не вышел!

Amazon продлил ТВ-адаптацию «Колеса времени» Роберта Джордана на второй сезон до выхода первого. Похоже, онлайн-кинотеатр уверен в успехе проекта.
Каких-либо подробностей об этом нет. Известно лишь то, что в продолжении расширят мир, построенный в начале сериала.
Шоураннером выступает Рэйф Джадкинс, приложивший руку к «Агентам «Щ.И.Т.» и «Чаку». А главную роль исполнит звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк.
У «Колеса времени» пока нет точной даты выхода. Однако вряд ли стоит ждать сериал раньше 2022 года, поскольку его только закончили снимать.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.