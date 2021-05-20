«Колесо времени» продлили на второй сезон. А ведь первый еще даже не вышел!

Amazon продлил ТВ-адаптацию «Колеса времени» Роберта Джордана на второй сезон до выхода первого. Похоже, онлайн-кинотеатр уверен в успехе проекта.

Каких-либо подробностей об этом нет. Известно лишь то, что в продолжении расширят мир, построенный в начале сериала.

Шоураннером выступает Рэйф Джадкинс, приложивший руку к «Агентам «Щ.И.Т.» и «Чаку». А главную роль исполнит звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк.

У «Колеса времени» пока нет точной даты выхода. Однако вряд ли стоит ждать сериал раньше 2022 года, поскольку его только закончили снимать.