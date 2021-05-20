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    Новости

    «Колесо времени» продлили на второй сезон. А ведь первый еще даже не вышел!

    20 мая 2021
    20.05.2021
    822
    0 минут на чтение
    «Колесо времени» продлили на второй сезон. А ведь первый еще даже не вышел!

    Amazon продлил ТВ-адаптацию «Колеса времени» Роберта Джордана на второй сезон до выхода первого. Похоже, онлайн-кинотеатр уверен в успехе проекта.

    Каких-либо подробностей об этом нет. Известно лишь то, что в продолжении расширят мир, построенный в начале сериала.

    Шоураннером выступает Рэйф Джадкинс, приложивший руку к «Агентам «Щ.И.Т.» и «Чаку». А главную роль исполнит звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк.

    У «Колеса времени» пока нет точной даты выхода. Однако вряд ли стоит ждать сериал раньше 2022 года, поскольку его только закончили снимать.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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