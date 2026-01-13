Крис Авелон назвал плюсы и минусы Fallout от Bethesda

Сценарист Fallout: New Vegas Крис Авеллон не считает, что Bethesda ненавидит франшизу Fallout, как порой кажется давним фанатам.
По его словам, компания просто не понимает корни серии. И, возможно, ее это не слишком волнует.
Авелон сравнивает Fallout от Bethesda с красочными, но поверхностными тематическими парками.
Некоторым доставляют тематические парки. Так что если людям нравится, меня это устраивает.
Также он похвалил компанию за интересные идеи в таких дополнениях, как Far Harbor, Point Lookout и The Pitt.
У Bethesda есть вещи, которая она делает хорошо: исследование открытого мира. А есть вещи, которые она делает плохо. Линейные сюжеты в открытом мире, например. Или ее неспособность понять, как использовать навык красноречия. У каждого разработчика есть свои плюсы и минусы.
