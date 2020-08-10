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    Кристофер Экклстон вернется к роли Девятого в аудио-сериале по «Доктору Кто»

    10 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    10.08.2020
    1333
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    Кристофер Экклстон вернется

    Кристофер Экклстон объявил, что вернется к роли Девятого Доктора в аудио-сериале по «Доктору Кто», в который войдут 12 эпизодов.

    Спустя 15 лет будет интересно вновь заглянуть в мир Девятого Доктора и вернуть к жизни персонажа, которого мне нравится играть.

    За производство отвечает Big Finish Productions, которая прежде уже выпускала оригинальные аудио-постановки во вселенной «Доктора Кто».

    В компании подчеркнули, что переговоры с актером начались в феврале 2020 года — в рамках ивента Gallifrey One. Но они затянулись из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, что между Экклстоном и авторами «Доктора Кто» возник конфликт на фоне его ухода после первого сезона. В 2013-м он даже не захотел возвращаться к роли Девятого в спецэпизоде «День Доктора». Big Finish тоже неоднократно пыталась привлечь Кристофера.

    «Доктор Кто: Приключения Девятого» выйдет в 2021 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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