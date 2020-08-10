Кристофер Экклстон вернется к роли Девятого в аудио-сериале по «Доктору Кто»

Кристофер Экклстон объявил, что вернется к роли Девятого Доктора в аудио-сериале по «Доктору Кто», в который войдут 12 эпизодов.
Спустя 15 лет будет интересно вновь заглянуть в мир Девятого Доктора и вернуть к жизни персонажа, которого мне нравится играть.
За производство отвечает Big Finish Productions, которая прежде уже выпускала оригинальные аудио-постановки во вселенной «Доктора Кто».
В компании подчеркнули, что переговоры с актером начались в феврале 2020 года — в рамках ивента Gallifrey One. Но они затянулись из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что между Экклстоном и авторами «Доктора Кто» возник конфликт на фоне его ухода после первого сезона. В 2013-м он даже не захотел возвращаться к роли Девятого в спецэпизоде «День Доктора». Big Finish тоже неоднократно пыталась привлечь Кристофера.
«Доктор Кто: Приключения Девятого» выйдет в 2021 году.
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