Кристофер Нолан хотел бы, чтобы по мотивам его фильмов сделали игры

Кристофер Нолан в разговоре с организатором The Game Awards Джеффом Кили признался, что заинтересован в видеоигровых адаптациях своих фильмов.
По его словам, на протяжении многих лет он рассматривал некоторые варианты, в том числе игру по мотивам «Начала».
Снимать фильмы сложно. Этот процесс занимает много времени. А делать игры еще сложнее. И их разработка отнимает еще больше времени.
Режиссер не хочет, чтобы его картины «легкомысленно» адаптировали, как это происходит с экранизациями видеоигр.
При этом самостоятельно заниматься разработкой игр Кристофер не желает — все свое время и энергию он готов тратить только на кино.
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