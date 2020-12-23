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    Новости

    Кристофер Нолан хотел бы, чтобы по мотивам его фильмов сделали игры

    23 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    23.12.2020
    794
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    Кристофер Нолан в разговоре с организатором The Game Awards Джеффом Кили признался, что заинтересован в видеоигровых адаптациях своих фильмов.

    По его словам, на протяжении многих лет он рассматривал некоторые варианты, в том числе игру по мотивам «Начала».

    Снимать фильмы сложно. Этот процесс занимает много времени. А делать игры еще сложнее. И их разработка отнимает еще больше времени.

    Режиссер не хочет, чтобы его картины «легкомысленно» адаптировали, как это происходит с экранизациями видеоигр.

    При этом самостоятельно заниматься разработкой игр Кристофер не желает — все свое время и энергию он готов тратить только на кино.

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    Партнёры кинокомпании тоже не оценили такой ход.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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