Кристофер Нолан хотел бы, чтобы по мотивам его фильмов сделали игры

Кристофер Нолан в разговоре с организатором The Game Awards Джеффом Кили признался, что заинтересован в видеоигровых адаптациях своих фильмов.

По его словам, на протяжении многих лет он рассматривал некоторые варианты, в том числе игру по мотивам «Начала».

Снимать фильмы сложно. Этот процесс занимает много времени. А делать игры еще сложнее. И их разработка отнимает еще больше времени.

Режиссер не хочет, чтобы его картины «легкомысленно» адаптировали, как это происходит с экранизациями видеоигр.

При этом самостоятельно заниматься разработкой игр Кристофер не желает — все свое время и энергию он готов тратить только на кино.