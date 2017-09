6 сентября стало известно, что режиссёр Колин Треворроу был освобождён от должности постановщика IX эпизода «Звёздных войн». Официальная причина — «творческие разногласия в работе над фильмом». К такой формулировке Lucasfilm прибегают каждый раз, когда происходит смена режиссёров. А это случается уже далеко не первый раз.

В Сети сразу же появилось множество идей и предположений о том, кто займёт режиссёрское кресло. Пользователи сразу же вспомнили все высказывания президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и попытались угадать, кого же наймут в Disney.

Автор портала Mashable Крис Тейлор неожиданно вспомнил старое и в чём-то ироничное интервью издания Rolling Stone с режиссёром Джорджем Лукасом, которое было взято в далёком 1977 году, сразу после выхода на экраны «Новой надежды».

Тогда, в 1977 году, Лукас говорил о завершении трилогии, но так вышло, что «Возвращение джедая» снял другой режиссёр, Ричард Маркуанд. А позже Лукас снял всю трилогию приквелов. Согласитесь, будет очень иронично, если Лукас снимет IX эпизод, который станет «последним сиквелом». Хотя у Disney очень долгоиграющие планы на франшизу, так что до «последнего сиквела» ещё далеко.

Источники издания Deadline утверждают, что самый очевидный выбор студии — это режиссёр Райан Джонсон, который сейчас занимается постпродакшеном «Последних джедаев». Постановщик и сам говорил, что был бы не прочь поработать над продолжением саги.

Сценарист и бывший игровой журналист IGN Митч Дайер в числе кандидатов на пост режиссёра видит… Петти Дженкинс, которая сняла «Чудо-женщину»:

Star Wars deserves Patty Jenkins.

Alt fantasies:

— Rian finishes it out

— Spielberg heads up 9 with George collaborating (yes)

— Bigelow

— Mitch Dyer (@MitchyD) September 5, 2017