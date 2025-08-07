КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Кто получил Мифопоэтическую премию 2025 года — за фэнтези в духе Толкина

Кот-император
7 августа 10:00
654
3 минуты на чтение
«Мифопоэтическое общество» объявило лауреатов «Мифопоэтической премии». Её вручают за фэнтези-книги, написанные в традициях общества «Инклингов», в которое входили Джон Толкин и Клайв Льюис, а также за изучение и сохранение их творчества. Сама премия имеет форму бога-льва Аслана из «Нарнии». Эти книги по большей части ещё не издавались на русском — но поклонникам классического фэнтези стоит взять их на заметку.
Мифопоэтическая премия за взрослую литературу:

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Меланхолия нерассказанной истории», Минсу Кан

    Номинанты:

  • «Теплые руки призраков», Кэтрин Арден; 

  • «Жена-лиса», Янцзе Чу; 

  • «Общество Гвиневры», Дебора К. Флек; 

  • «Город в стекле», Нги Во 

Мифопоэтическая премия за юношескую литературу:

ПОБЕДИТЕЛЬ: дилогия «Острова богов», Эми Кауфман;

    Номинанты:

  • «Порубежная ведьма Фоксхолла», Анна Брайт; 

  • «Шейн Ленде», Дарси Литл Баджер; 

  • «Потерянные души Бэндзайтэн», Келли Мурашиге; 

  • «Там, где замирает тьма», А.Б. Поранек

Мифопоэтическая премия за детскую литературу:

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Остров шёпотов», Фрэнсис Хардиндж, иллюстрации Эмили Грэветт

    Номинанты:

  • «Сона и золотые звери», Раджани ЛаРокка

  • Трилогия о Сесе Риос, Каэла Ривера

  • «Сага о Мисеве», Дэвид А. Робертсон

  • «Царство праха», Лиза Стрингфеллоу 

Мифопоэтическая премия за изучение творчества инклингов:

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Собрание стихотворений Дж. Р. Р. Толкина», ред. Уэйн Г. Хэммонд и Кристина Скалл

    Номинанты:

  • Картографирование Средиземья: экологические и политические нарративы в произведениях Дж. Р. Р. «Картографии Толкина», Анаит Бехруз

  • «Женщины, преобразившие Толкина: искусство в триптихе», Энни Браст

  • «Толкин, раса и расизм в Средиземье», Роберт Стюарт

  • «Утопизм Дж. Р. Р. Толкина и классика», Хэмиш Уильямс 

Мифопоэтическая премия за изучение мифов и фэнтези

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Городское фэнтези: исследование современности через магию», Стефан Экман

    Номинанты:

  • «Энхедуана: Полное собрание стихотворений первого автора мира», ред. Софус Хелле

  • «Волшебные слова, волшебные миры: форма и стиль в эпическом фэнтези», Мэтью Оливер 

  • «Спекулятивная поэзия и современное аллитеративное возрождение: критическая антология», ред. Деннис Уилсон Уайз

  • «Зарытые сокровища: сила политических сказок», Джек Зайпс

Общество также вручило премию имени Алексея Кондратьева за студенческую работу по творчеству Толкина: Лира Керан Чжан, «„Желанная“ или „Та, кто желает“: исследование Аредэли в Легендариуме Толкина».

