Кто получил Мифопоэтическую премию 2025 года — за фэнтези в духе Толкина

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Меланхолия нерассказанной истории», Минсу Кан
Номинанты:
«Теплые руки призраков», Кэтрин Арден;
«Жена-лиса», Янцзе Чу;
«Общество Гвиневры», Дебора К. Флек;
«Город в стекле», Нги Во
ПОБЕДИТЕЛЬ: дилогия «Острова богов», Эми Кауфман;
Номинанты:
«Порубежная ведьма Фоксхолла», Анна Брайт;
«Шейн Ленде», Дарси Литл Баджер;
«Потерянные души Бэндзайтэн», Келли Мурашиге;
«Там, где замирает тьма», А.Б. Поранек
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Остров шёпотов», Фрэнсис Хардиндж, иллюстрации Эмили Грэветт
Номинанты:
«Сона и золотые звери», Раджани ЛаРокка
Трилогия о Сесе Риос, Каэла Ривера
«Сага о Мисеве», Дэвид А. Робертсон
«Царство праха», Лиза Стрингфеллоу
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Собрание стихотворений Дж. Р. Р. Толкина», ред. Уэйн Г. Хэммонд и Кристина Скалл
Номинанты:
Картографирование Средиземья: экологические и политические нарративы в произведениях Дж. Р. Р. «Картографии Толкина», Анаит Бехруз
«Женщины, преобразившие Толкина: искусство в триптихе», Энни Браст
«Толкин, раса и расизм в Средиземье», Роберт Стюарт
«Утопизм Дж. Р. Р. Толкина и классика», Хэмиш Уильямс
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Городское фэнтези: исследование современности через магию», Стефан Экман
Номинанты:
«Энхедуана: Полное собрание стихотворений первого автора мира», ред. Софус Хелле
«Волшебные слова, волшебные миры: форма и стиль в эпическом фэнтези», Мэтью Оливер
«Спекулятивная поэзия и современное аллитеративное возрождение: критическая антология», ред. Деннис Уилсон Уайз
«Зарытые сокровища: сила политических сказок», Джек Зайпс