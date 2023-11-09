Кто сыграет в хорроре «Опус» от студии А24

Айо Эдебири («Медведь») и Джон Малкович исполнят главные роли в фильме ужасов «Опус» от студии A24.

В режиссерском кресле Марк Энтони Грин, для которого фильм станет первой полнометражной работой.

Также в актерском составе числятся:

Мюррей Бартлетт («Белый лотос»);

Эмбер Мидтандер («Добыча»);

Татанка Минс («Убийцы цветочной луны»);

Джульетт Льюис («От заката до рассвета»);

Стефани Суганами;

Янг Мазино.

Фильм расскажет про возвращение культовой поп-звезды после его многолетнего исчезновения. Однако детали сюжета пока не раскрываются.