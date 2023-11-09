Кто сыграет в хорроре «Опус» от студии А24

Айо Эдебири («Медведь») и Джон Малкович исполнят главные роли в фильме ужасов «Опус» от студии A24.
В режиссерском кресле Марк Энтони Грин, для которого фильм станет первой полнометражной работой.
Также в актерском составе числятся:
- Мюррей Бартлетт («Белый лотос»);
- Эмбер Мидтандер («Добыча»);
- Татанка Минс («Убийцы цветочной луны»);
- Джульетт Льюис («От заката до рассвета»);
- Стефани Суганами;
- Янг Мазино.
Фильм расскажет про возвращение культовой поп-звезды после его многолетнего исчезновения. Однако детали сюжета пока не раскрываются.
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