«Кто-то ещё это видит?»: трейлер комедийного хоррора Haunted Mansion

Disney выпустила трейлер комедийного ужастика «Особняк с привидениями» (Haunted Mansion), основанного на одноимённом аттракционе в «Диснейленде».

Всё начинается с того, что мать-одиночка с сыном приобретает большой дом, населённый призраками. Теперь ей придётся собрать команду исследователей и знатоков паранормального, чтобы разобраться в происходящем и избавить новое жилище от сверхъестественных обитателей.

Этих самых обитателей и охотников играет звёздный актёрский состав: Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кёртис и Вайнона Райдер. А главным призраком поместья выступил Джаред Лето.

Постеры

Фильм долго добирался до экранов, едва не сгинул в производственном чистилище. Мы могли получить фильм от Гильермо дель Торо с Райаном Гослингом, но после множества перестановок у руля оказался режиссёр сатирического фильма и сериала «Дорогие белые» Джастин Симиен и сценаристка женского перезапуска «Охотников за привидениями» Кэти Дипполд.

В зарубежный прокат фильм выйдет 28 июля.