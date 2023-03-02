«Кто-то ещё это видит?»: трейлер комедийного хоррора Haunted Mansion

Disney выпустила трейлер комедийного ужастика «Особняк с привидениями» (Haunted Mansion), основанного на одноимённом аттракционе в «Диснейленде».
Всё начинается с того, что мать-одиночка с сыном приобретает большой дом, населённый призраками. Теперь ей придётся собрать команду исследователей и знатоков паранормального, чтобы разобраться в происходящем и избавить новое жилище от сверхъестественных обитателей.
Этих самых обитателей и охотников играет звёздный актёрский состав: Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кёртис и Вайнона Райдер. А главным призраком поместья выступил Джаред Лето.
Постеры
Фильм долго добирался до экранов, едва не сгинул в производственном чистилище. Мы могли получить фильм от Гильермо дель Торо с Райаном Гослингом, но после множества перестановок у руля оказался режиссёр сатирического фильма и сериала «Дорогие белые» Джастин Симиен и сценаристка женского перезапуска «Охотников за привидениями» Кэти Дипполд.
В зарубежный прокат фильм выйдет 28 июля.
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