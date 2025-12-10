Купи Skyrim! Он без объявления вышел на Switch 2, и вот трейлер

Студия Bethesda совершила «шедоудроп» — без анонса, без рекламы просто тихо опубликовала юбилейную версию своей знаменитой RPG The Elder Scrolls V: Skyrim для приставки Nintendo Switch 2. Об этом объявили уже постфактум и опубликовали трейлер.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

В юбилейное издание Skyrim входят основная игра и три дополнения: Для Switch 2 игру оптимизиовали, улучшив разрешение, скорсть загрузки и многое другое. Кроме того, в честь выхода на приставке Nintendo в игру добавили три предмета снаряжения из созданной Nintendo игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.