Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
Питер Джексон: король трэша и мёртвых девочек
Купи Skyrim! Он без объявления вышел на Switch 2, и вот трейлер

Кот-император
10 декабря 09:30
6
1 минута на чтение
Студия Bethesda совершила «шедоудроп» — без анонса, без рекламы просто тихо опубликовала юбилейную версию своей знаменитой RPG The Elder Scrolls V: Skyrim для приставки Nintendo Switch 2. Об этом объявили уже постфактум и опубликовали трейлер.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
В юбилейное издание Skyrim входят основная игра и три дополнения: Для Switch 2 игру оптимизиовали, улучшив разрешение, скорсть загрузки и многое другое. Кроме того, в честь выхода на приставке Nintendo в игру добавили три предмета снаряжения из созданной Nintendo игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Куда ведёт дорога приключений. История создания The Elder Scrolls V: Skyrim

Владимир Шумилов

11.11.2025

4070

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Что будет на «Comic Con Игромире»

Первые кадры «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

«Супермен», «Орудия» и The Last of Us — самые популярные фильмы и сериалы 2025 года на IMDb

Подробности о ремейке KOTOR 2 нашлись в документах суда
Студию пытались засудить за ложную рекламу — и всплыли, важные подробности.

Новый трейлер аниме All You Need is Kill — приквела «Грани будущего»
От создателей «Железобетона», и это видно.

Не так быстро, Netflix: Paramount объявила о враждебном поглощении Warner Bros. Discovery
За 108 миллиардов долларов

Все номинанты на премию «Золотой глобус 2026»
«Аватар 3» тоже вошел в список.

Фанатам настолько не понравился финал «Зайчика», что разработчики пообещали его переделать

Макото Синкай вовсю работает над новым фильмом. Похоже, это будет научная фантастика!

Фёдор Бондарчук в тизере фильма «Хоттабыч»
Премьера в 2027 году.
