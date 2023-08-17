Курт Рассел и Годзилла на первых кадрах сериала «Монарх: Наследие монстров»

Apple TV+ опубликовал первые кадры сериала во вселенной MonsterVerse под названием «Монарх: Наследие монстров».
Действие развернется в двух временных периодах: в 1950-х годах и после событий фильма 2014 года, в котором Годзилла прошлась по Сан-Франциско и оставила город в катастрофическом состоянии.
В центре сюжета будут два брата и сестра, которые идут по стопам своего отца, чтобы раскрыть связь их семьи с секретной организацией «Монарх».
Главные роли исполняют Курт Рассел, Уятт Рассел, Анна Савай, Кирси Клемонс, Рен Ватабе и другие.
У спин-оффа «Годзиллы» пока нет даты выхода.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.