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    Новости

    Лана Вачовски рассказала, почему решила снять новую «Матрицу»

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    936
    0 минут на чтение
    Лана Вачовски рассказала, почему решила снять новую «Матрицу»

    Лана Вачовски в одном из интервью рассказала, почему решила взяться за новую «Матрицу» и откуда у нее взялась идея для продолжения.

    Изначально «Матрица» задумывалась как трилогия, поэтому Лана и ее сестра Лилли многие годы отказывались от «фур с деньгами» и предложений от Warner Bros. снять еще один фильм во франшизе.

    Но Лана вернулась к этой вселенной, чтобы справиться с утратой родителей, хотя отказ Лилли от участия пошатнул ее уверенность.

    Однажды ночью, когда я плакала и не могла уснуть, в моей голове вдруг возникла эта идея. Я не могла вновь оказаться с мамой и папой. Я не могла с ними поговорить, вернуть их. Но в моей жизни вдруг снова появились Нео и Тринити. Два самых важных персонажа для меня. <…> Вот что значит искусство. Вот что значат истории. Они дарят нам покой, они очень важны.

    В России фильм выйдет 16 декабря 2021 года.

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