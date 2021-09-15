Лана Вачовски рассказала, почему решила снять новую «Матрицу»

Лана Вачовски в одном из интервью рассказала, почему решила взяться за новую «Матрицу» и откуда у нее взялась идея для продолжения.

Изначально «Матрица» задумывалась как трилогия, поэтому Лана и ее сестра Лилли многие годы отказывались от «фур с деньгами» и предложений от Warner Bros. снять еще один фильм во франшизе.

Но Лана вернулась к этой вселенной, чтобы справиться с утратой родителей, хотя отказ Лилли от участия пошатнул ее уверенность.

Однажды ночью, когда я плакала и не могла уснуть, в моей голове вдруг возникла эта идея. Я не могла вновь оказаться с мамой и папой. Я не могла с ними поговорить, вернуть их. Но в моей жизни вдруг снова появились Нео и Тринити. Два самых важных персонажа для меня. <…> Вот что значит искусство. Вот что значат истории. Они дарят нам покой, они очень важны.

В России фильм выйдет 16 декабря 2021 года.