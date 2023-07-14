Larian отменила два спин-оффа Divinity: Original Sin II. Один из них студия даже не анонсировала

Глава Larian Studios Свен Винке в большом интервью Eurogamer рассказал, что студия полностью отменила спин-офф Divinity: Original Sin II под названием Divinity: Fallen Heroes.

Игру анонсировали в марте 2019 года, за разработку отвечала Logic Artists, однако уже в октябре проект решили «заморозить» из-за нехватки ресурсов.

Также Винке внезапно рассказал, что в работе был еще один спин-офф Original Sin II с рабочим названием Soul for Frost Island, от которого в конечном итоге тоже отказались.

По его словам, для проекта написали новую историю и новые механики. Но он не стал раскрывать деталей, поскольку Larian вернется к ним в других проектах.

Свен также рассказал, что в течение шести лет студия рассматривала идеи для будущих проектов. Но прежде чем разработчики возьмутся за новую игру, Baldur’s Gate III должна стать успешной.

Не исключено, что следующий проект тоже может быть связан с Wizards of the Coast. Глава Larian с улыбкой отметил, что не может публично обсуждать договоренности с компанией.

Релиз Baldur’s Gate III на ПК состоится уже 3 августа.