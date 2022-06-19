LEGO представила первый набор по «Аватару» — с удлинёнными ногами и Древом душ

На фестивале LEGO Con 2022 был представлен набор конструктора в честь выхода продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Это первый набор по «Аватару».
В него входят 4 минифигурки На’ви (с удлинёнными ногами), Лютоконь, Торук Макто и Древо душ. Деталей всего 1212.
В продажу конструктор поступит 1 октября, рекомендованная цена составляет 150 долларов.
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