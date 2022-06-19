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    Новости

    LEGO представила первый набор по «Аватару» — с удлинёнными ногами и Древом душ

    19 июня 2022
    19.06.2022
    598
    0 минут на чтение
    LEGO представила набор по «Аватару» — с Торук Макто и Древом душ 3

    На фестивале LEGO Con 2022 был представлен набор конструктора в честь выхода продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Это первый набор по «Аватару».

    В него входят 4 минифигурки На’ви (с удлинёнными ногами), Лютоконь, Торук Макто и Древо душ. Деталей всего 1212.

    В продажу конструктор поступит 1 октября, рекомендованная цена составляет 150 долларов.

    LEGO представила набор по «Аватару» — с Торук Макто и Древом душ

    LEGO представила набор по «Аватару» — с Торук Макто и Древом душ 2  LEGO представила набор по «Аватару» — с Торук Макто и Древом душ 4LEGO представила набор по «Аватару» — с Торук Макто и Древом душ 1

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