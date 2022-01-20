LEGO Star Wars: The Skywalker Saga наконец выйдет в апреле

Разработчики LEGO Star Wars: The Skywalker Saga поделились шестиминутным геймплейным трейлером, который охватывает все основные механики игры.
Вместе с этим стало известно, что релиз состоится уже скоро — 5 апреля 2022 года.
Игра перескажет главные события всех девяти эпизодов «Звездных войн». Всего в ней будет больше 800 персонажей, около 300 из которых играбельные.
Также для нее выйдут шесть дополнений по мотивам спин-оффов, включая «Мандалорца», «Бракованную партию» и так далее.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga будет доступна на PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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Дмитрий Кинский | 04.05.2020
Релиз намечен на лето 2020 года.
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