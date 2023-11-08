Лиара (?), Андромеда и броня N7 — вышел тизер-трейлер новой Mass Effect

BioWare вечером 7 ноября в честь дня N7 опубликовала свежий тизер-трейлер новой части Mass Effect.
В ролике можно увидеть женского персонажа в броне N7. Фанаты предположили, что это может быть Лиара.
Судя по опубликованному коду доступа, в котором говорится о сигнале бедствия из Андромеды, сюжет игры будет связан с Mass Effect Andromeda.
Также BioWare поделилась цитатой Лиары:
Хотя они уже должны знать, что нельзя недооценивать человеческое неповиновение!
У игры пока нет даты выхода.
Тизер-трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.