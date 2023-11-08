Лиара (?), Андромеда и броня N7 — вышел тизер-трейлер новой Mass Effect

BioWare вечером 7 ноября в честь дня N7 опубликовала свежий тизер-трейлер новой части Mass Effect.

В ролике можно увидеть женского персонажа в броне N7. Фанаты предположили, что это может быть Лиара.

Судя по опубликованному коду доступа, в котором говорится о сигнале бедствия из Андромеды, сюжет игры будет связан с Mass Effect Andromeda.

Также BioWare поделилась цитатой Лиары:

Хотя они уже должны знать, что нельзя недооценивать человеческое неповиновение!

У игры пока нет даты выхода.

Тизер-трейлер

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