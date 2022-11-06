Lionsgate собирается создать AAA-игру по фильму «Джон Уик»

Во время беседы с инвесторами исполнительный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер поделился, что компания обсуждает предложения по созданию большой ААА-игры по фильму.

Не хочу забегать вперед, но мы считаем, что из Джона Уика можно сделать большую ААА-игру. Мы выдвигали предложения. Мы, безусловно, заинтересованы в продвижении игры, но не хочу больше ничего говорить об этом.

Пока ещё нет точных планов или обсуждений с разработчиками, однако в целом компания заинтересована в развитии в игровой сфере.

Если компания действительно возьмётся за этот проект, то это будет первая ААА-игра о Джоне Уике. Ранее небольшая студия Bithell Games выпускала экшен-стратегию John Wick Hex, однако у игры Lionsgate был бы гораздо больший бюджет.

Выход четвёртого фильма о Джоне Уике намечен на 23 марта 2023 года. А уже на следующей неделе стартует производство спин-оффа «Джона Уика» с Анной де Армас в главной роли.