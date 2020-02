Lucasfilm раскрыл детали Project Luminous — издательского проекта по «Звёздным войнам»

Lucasfilm и Disney спустя почти год после первого анонса раскрыли подробности загадочной инициативы Project Luminous, о которой впервые заявили в апреле 2019 года.

Как и ожидалось, речь идёт прежде всего об издательской программе Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing и Marvel, в которой участвуют авторы книг и комиксов.

The High Republic («Расцвет Республики») расскажет о событиях, которые развернулись за 200 лет до первого эпизода. По словам Lucasfilm, авторы произведений будут делать упор на новых персонажей и новые приключения. Пока что в этом периоде никаких фильмов не планируется.

Эпоху характеризуют как «рыцарей-джедаев круглого стола». В качестве антагонистов выступит новый таинственный враг Нихил (Nihil), которых специально сделали максимально непохожими на солдат Империи и Нового Ордена.

Работать над книгами будут пять ранее отметившихся авторов:

Джастина Айленд («Искра Сопротивления»),

Клаудия Грей («Голос крови», «Учитель и ученик»),

Чарльз Соул («По Дэмерон», «Дарт Вейдер: Темный повелитель ситхов»),

Дэниел Хосе Олдер («Последний выстрел»),

Кэван Скотт («Дуку: Потерянный джедай», серия книг «Выбери свою судьбу»).

Первые книги и номера комиксов поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration 2020, который пройдёт в августе. Они войдут в подцикл «Свет джедаев» (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi). Его откроет одноимённый роман Чарльза Соула, который окажется на полках магазинов в конце августа.

Кроме него в подсерию входят книги: подростковый роман «Во тьму» (Into the Dark) Клаудии Грей, подростковая повесть Джастины Айленд «Тест на смелость» (A Test of Courage), серия комиксов Дэниела Хосе Олдера «Звездные войны: Расцвет Республики. Приключения» (Star Wars: The High Republic Adventures) от IDW и серия комиксов Кэвана Скотта «Звездные войны: Расцвет Республики» (Star Wars: The High Republic).

Над новой эпохой авторы работали в течение нескольких лет. Lucasfilm отмечает, что это только первая волна, и в дальнейшем зрителям и читателям стоит ждать новых подробностей.