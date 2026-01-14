КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии
Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Новости

Мэйси Стелла сыграет в сериале Life is Strange

Дмитрий Кинский
14 января 18:23
84
1 минута на чтение
Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что одну из главных ролей в телеадаптации Life is Strange от Amazon исполнит Мэйси Стелла.
Пока неизвестно, кого сыграет звезда шоу «Моя старая задница» в грядущей экранизации игры, — Макс или Хлою.
Шоураннером, сценаристом и продюсером выступит Чарли Ковелл, приложившая руку к «Концу ***го мира».
Съемки должны начаться в 2026 году. Даты выхода пока нет.
Прежде Эмма Майерс из «Уэнздей» говорила, что очень хотела бы сыграть главную героиню в сериале по Life is Strange.

Мэйси Стелла

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Эмилия Кларк покончила со съемками в фэнтези

Новости

Меньше масштаба — больше ужаса: критики хвалят «28 лет спустя: Храм костей»
Премьера 16 января.

Новости

«Мандалорец» от мира «Игры престолов» — что говорят критики о «Рыцаре Семи Королевств»

Новости

«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку
Осторожно, спойлеры!

Новости

Питер Джексон: у меня есть неизданные фрагменты «Властелина колец», но я вам их не покажу
«Расширенной расширенной» версии не будет.

Новости

«Девушка с татуировкой дракона» получит сериал

Новости

Черная пантера и Фантастическая четверка в новом тизере «Мстителей: Судный день»
Премьера блокбастера состоится 18 декабря.

Новости

Крис Авелон назвал плюсы и минусы Fallout от Bethesda

Новости

«Человек-бензопила: История Резе» стал самым высоко оцененным фильмом на Letterboxd

Новости

Илон Маск: цель Space X — сделать «Звёздный путь» реальностью
«У нас будут звездолёты, летящие сквозь вселенную».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты