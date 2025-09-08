Манга «Магическая битва» получила продолжение. Там на Землю вторгаются пришельцы!

В свежем выпуске журнала Weekly Shōnen Jump вышло продолжение манги «Магическая битва», которая получила название Jujutsu Kaisen ≡ (читается как Jujutsu Kaisen Modulo).

За него отвечают сам автор «Магической битвы» Гэгэ Акутами и иллюстратор Cipher Academy Юдзи Ивасаки.

На этот раз в центре сюжета оказались внуки Юты Оккоцу и Маки Зенин — Юки и Цуруги. А действие разворачивается в будущем, когда... на Землю вторгаются пришельцы.

Манга не будет продолжительной, Гэгэ запланировал всего три тома, которые будут выходить в ближайшие полгода.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.