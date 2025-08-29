MGM+ показала тизер сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином

Джеком Паттеном в главной роли





Авторы уверяют, что шоу станет масштабным романтическим приключением с исторической достоверностью, психологической глубиной и акцентом на отношениях Робина и Мэриэн.





По сюжету, после нормандского завоевания саксон Роб и дочь нормандского лорда Мэриэн влюбляются и вместе борются с коррупцией и несправедливостью. Роб возглавляет отряд повстанцев, а Мэриэн действует при дворе.





В ролях: Лорен Маккуин (Мэриэн), Шон Бин (Шериф Ноттингема), Лидия Пекхэм, Стивен Уоддингтон, Конни Нильсен.







В нем будет десять эпизодов, премьера состоится 2 ноября.

Сервис MGM+ опубликовал первый тизер сериала «Робин Гуд» с