MGM+ показала тизер сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином

Сервис MGM+ опубликовал первый тизер сериала «Робин Гуд» с Джеком Паттеном в главной роли
.
Авторы уверяют, что шоу станет масштабным романтическим приключением с исторической достоверностью, психологической глубиной и акцентом на отношениях Робина и Мэриэн.
По сюжету, после нормандского завоевания саксон Роб и дочь нормандского лорда Мэриэн влюбляются и вместе борются с коррупцией и несправедливостью. Роб возглавляет отряд повстанцев, а Мэриэн действует при дворе.
В ролях: Лорен Маккуин (Мэриэн), Шон Бин (Шериф Ноттингема), Лидия Пекхэм, Стивен Уоддингтон, Конни Нильсен.
В нем будет десять эпизодов, премьера состоится 2 ноября.