Многообещающий трейлер заключительной главы «Атаки титанов»

MAPPA показала трейлер заключительной главы «Атаки титанов», которая будет состоять из двух частей. Первая серия длится час и выйдет 3 марта, после чего ожидается самый финальный эпизод — его релиз намечен на конец года.

В трейлере также представлена новая композиция группы SiM под названием Under the SeaTree, которая станет опенингом аниме. Коллектив писал саундтрек и к прошлому сезону — он вышел впечатляющим и масштабным, под стать самой «Атаке титанов».