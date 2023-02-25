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    Многообещающий трейлер заключительной главы «Атаки титанов»

    25 февраля 2023
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    25.02.2023
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    Многообещающий трейлер самой заключительной главы «Атаки титанов»

    MAPPA показала трейлер заключительной главы «Атаки титанов», которая будет состоять из двух частей. Первая серия длится час и выйдет 3 марта, после чего ожидается самый финальный эпизод — его релиз намечен на конец года.

    В трейлере также представлена новая композиция группы SiM под названием Under the SeaTree, которая станет опенингом аниме. Коллектив писал саундтрек и к прошлому сезону — он вышел впечатляющим и масштабным, под стать самой «Атаке титанов».

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