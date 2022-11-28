«Может, мы вас чипируем?» — трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал новый трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы».

По сюжету в квартиру Святослава Вернидубовича готовится въехать новая родня, а Хранитель собирается чипировать всю его вампирскую семью. В то же время в городе произошла загадочная череда убийств.

К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Дмитрий Лысенков, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарев. Также Анастасия Стежко заменит Екатерину Кузнецову в роли следовательницы Анны.

Шоураннером сериала вновь выступает Алексей Акимов. А режиссерское кресло занял Дмитрий Грибанов («Два холма» и «Гранд»).

Премьера состоится 13 декабря 2022 года.