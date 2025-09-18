КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Новости

Мультсериал «Профессия: ведьма» перешел стадию препродакшна

Андрей Квасков
18 сентября 16:18
3
1 минута на чтение
Мультсериал «Профессия: ведьма» (Occupation: Witch), названный одним из топ-5 самых перспективных проектов Cartoon Forum 2024, перешел в стадию препродакшна.

Это анимационный сериал для молодой аудитории, созданный на основе популярных фэнтези-романов Ольги Громыко. Главная героиня — Вольха, непокорная ведьма-ученица, которая случайно или специально оказывается втянута в смертельно опасный заговор в королевстве вампиров.

Шоу станет совместным проектом Молдовы и Ирландии при поддержке международной командой продюсеров из нескольких стран. Режиссером выступает Морис Джойс («Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», «Puffin Rock»).

Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В сеть слили скриншоты и ролик Marvel 1943: Rise of Hydra с Черной Пантерой

Новости

Создатели Bloodlines 2 сдались — платных кланов не будет
Вместе с этим анонсировано два сюжетных дополнения.

Новости

Издательство Dark Horse выпустит новую мини-серию по «Ведьмаку»
Ведьмак и шахты.

Новости

Злодей «Бэтмена 2» ещё никогда не появлялся в кино, говорит Мэтт Ривз. Кто же это?
Вот несколько догадок фанатов.

Новости

Суд запретил мангу «Девушка замужем за змеем» за «нетрадиционные отношения» с гигантской змеёй
Библиотека манги снова оштрафована.

Новости

Oathsworn и «Черная книга» — все победители настольной премии Geek Media Awards

Новости

По The Darkness выйдет новый комикс

Новости

«Теперь мы умрем!» — трейлер комедийного экшена «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком

Новости

Когда выйдет второй сезон «Кибердеревни»: дата и спойлерный отрывок
Осторожно, спойлеры от создателей!

Новости

START выпустил первый в России ИИ-сериал «Феофан»
Все кадры сгенерированы ИИ.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты