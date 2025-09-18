Мультсериал «Профессия: ведьма» перешел стадию препродакшна





Это анимационный сериал для молодой аудитории, созданный на основе популярных фэнтези-романов Ольги Громыко. Главная героиня — Вольха, непокорная ведьма-ученица, которая случайно или специально оказывается втянута в смертельно опасный заговор в королевстве вампиров.





Шоу станет совместным проектом Молдовы и Ирландии при поддержке международной командой продюсеров из нескольких стран. Режиссером выступает Морис Джойс («Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», «Puffin Rock»).





Даты выхода пока нет.

Мультсериал «Профессия: ведьма» (Occupation: Witch), названный одним из топ-5 самых перспективных проектов Cartoon Forum 2024, перешел в стадию препродакшна.