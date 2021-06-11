«Мы больше не пугаем»: трейлер мультсериала «Монстры на работе»

Disney показал второй трейлер анимационного сериала «Монстры на работе», который продолжает события оригинальной «Корпорации монстров».

Действие разворачивается буквально на следующий день после того, как Майк и Салли узнали, что пугать детишек больше не так эффективно, поэтому надо их веселить. Беда в том, что молодой стажёр Тайлер Таскман (фиолетовый монстр) долгое время готовился именно пугать детей… Теперь ему придётся заручиться поддержкой коллег.

Голоса персонажам подарили Бен Фельдман, Келли Мэри Тран и Генри Уинкл. Билли Кристалл и Джон Гудман вернулись к своим старым героям.

Монстры выйдут на работу 2 июля — на Disney+.