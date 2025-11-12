На Critical Role сыграют в ролевую по Космеру Брендона Сандерсона

В этом ноябре выходит настольная ролевая игра Cosmere, основанная на фэнтези-цикле Брендона Сандерсона «Архив Буресвета» (Космер — название вселенной этого цикла). А уже 14 ноября на передаче Critical Role на YouTube начнётся трансляция ролевой кампании по этой игре.

Мир Фантастики YouTube Трейлер Cosmere RPG Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Ведущим станет Джаспер Картрайт. Актёр Абубакар Салим («Воспитанные волками») сыграл главного героя по имени Салим — наследника принца Ройона из книг Сандерсона. В компании других героев он отправится на кишащие чудовищами Расколотые равнины за магическим мечом Осколклинком (Shardblade).

Играть участники будут в костюмах своих персонажей, а съёмочная группа добавит к их игре немного спецэффектов.

Читайте также Очень краткий гайд по Брендону Сандерсону: биография, Космер и новые проекты Издательство «Азбука» 15.02.2024 44406 Всё, что нужно знать о создателе необычных миров и магических систем

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.