На Critical Role сыграют в ролевую по Космеру Брендона Сандерсона

В этом ноябре выходит настольная ролевая игра Cosmere, основанная на фэнтези-цикле Брендона Сандерсона «Архив Буресвета» (Космер — название вселенной этого цикла). А уже 14 ноября на передаче Critical Role на YouTube начнётся трансляция ролевой кампании по этой игре.
Ведущим станет Джаспер Картрайт. Актёр Абубакар Салим («Воспитанные волками») сыграл главного героя по имени Салим — наследника принца Ройона из книг Сандерсона. В компании других героев он отправится на кишащие чудовищами Расколотые равнины за магическим мечом Осколклинком (Shardblade).
Играть участники будут в костюмах своих персонажей, а съёмочная группа добавит к их игре немного спецэффектов.