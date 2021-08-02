На Олимпийских играх выступил виндсерфер, который косит под Аанга из «Аватара»

Голландский спортсмен Киран Бадло взял золотую медаль в соревновании по виндсерфингу на Олимпийских играх в Токио.
Но привлек к себе внимание он своей необычной стрижкой в виде синей стрелки, прямо как у Аанга из «Аватара».
Сам он, судя по всему, большой фанат мультсериала.
Речь идет о мальчике, который управляет ветром. Ему нужно научиться управлять всеми стихиями, чтобы сделать что-то великое, и я занимаюсь тем же самым.
Мне нужно быть в гармонии с ветром, водой и всем вокруг. И, надеюсь, это приведет меня к чему-то великому.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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