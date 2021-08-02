На Олимпийских играх выступил виндсерфер, который косит под Аанга из «Аватара»

Голландский спортсмен Киран Бадло взял золотую медаль в соревновании по виндсерфингу на Олимпийских играх в Токио.

Но привлек к себе внимание он своей необычной стрижкой в виде синей стрелки, прямо как у Аанга из «Аватара».

Сам он, судя по всему, большой фанат мультсериала.