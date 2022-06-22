На роли Луки и Клариссы в «Перси Джексоне» нашли актеров

По данным The Wrap, к актерскому составу телеадаптации «Перси Джексона и Олимпийцев» присоединились еще три человека.
Это Чарльз Бушнелл («Дневник женщины-президента»), Диор Гуджон («Боишься ли ты темноты?») и Оливия Мортон (And Yet They Speak).
Им достались роли антагониста Луки из домика Гермеса, задиристой вожатой Клариссы из домика Ареса и обычной смертной Нэнси Бобофит, которая доставала Перси и Гровера в школе.
У сериала по «Перси Джексону» пока нет даже примерной даты выхода. Но известно, что всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.
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