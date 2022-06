На роли Луки и Клариссы в «Перси Джексоне» нашли актеров

По данным The Wrap, к актерскому составу телеадаптации «Перси Джексона и Олимпийцев» присоединились еще три человека.

Это Чарльз Бушнелл («Дневник женщины-президента»), Диор Гуджон («Боишься ли ты темноты?») и Оливия Мортон (And Yet They Speak).

Им достались роли антагониста Луки из домика Гермеса, задиристой вожатой Клариссы из домика Ареса и обычной смертной Нэнси Бобофит, которая доставала Перси и Гровера в школе.

У сериала по «Перси Джексону» пока нет даже примерной даты выхода. Но известно, что всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.