На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили влияние научной фантастики на мир

Как скульптор, глядя на кусок мрамора или гранита, понимает, что там внутри скульптура, вот так и фантасты конструируют будущее. А потом приходит инженер, специалист, и говорит: "а ведь можно попробовать сделать такую штуку". Думать и мечтать невероятно важно. Особенно для ребенка, для подростка. И если в этот момент вложить правильный фильм, книгу, сериал, игру, то можно получить невероятно интересный результат.
Фантаст Роберто Квалья отметил, что главная преграда для развития научно фантастики — нехватка знаний. А сербский писатель Горан Скробонья предложил создать международный ресурс про самые передовые научные разработки. Они считают, что фантастика — это модель будущего мира.
Историк и футуролог Сергей Переслегин подчеркнул, что фантастика необходима для инноваций.
Реальные прогнозы — это то, что вы не читали даже как прогноз. Лем написал «Солярис» в 1964 году, но только в 2020 году до нас дошло, что он описал мышление будущего. Если что-то в книге вам кажется совершенно несбыточным, нелепым и даже странным, то вы, скорее всего, поймали маленький кусочек прогноза.
Симпозиум «Создавая будущее» прошел с 4 по 6 ноября. В нем приняли участие ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, среди которых Россия, Индия, Китай, США, Франция и не только.