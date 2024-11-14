На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили влияние научной фантастики на мир

Реальные прогнозы — это то, что вы не читали даже как прогноз. Лем написал «Солярис» в 1964 году, но только в 2020 году до нас дошло, что он описал мышление будущего. Если что-то в книге вам кажется совершенно несбыточным, нелепым и даже странным, то вы, скорее всего, поймали маленький кусочек прогноза.