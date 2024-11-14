КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?
«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь

Классика

«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Новости
На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили влияние научной фантастики на мир
Дмитрий Кинский
14 ноября 18:27
81
1 минута на чтение
5 ноября в рамках симпозиума «Создавая будущее» прошла дискуссия «Формула взаимодействия ученых и производителей контента».
В ней приняли участие писатели-фантасты, издатели, продюсеры и создатели фильмов из России, Сербии, Китая и Италии, чтобы обсудить влияние научной фантастики на мир.

Читайте также

На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили развитие дизайна

Дмитрий Кинский

13.11.2024

199

Мероприятие прошло 6 ноября
Алексей Горславский
Гендиректор АНО «Институт развития интернета»
Как скульптор, глядя на кусок мрамора или гранита, понимает, что там внутри скульптура, вот так и фантасты конструируют будущее. А потом приходит инженер, специалист, и говорит: "а ведь можно попробовать сделать такую штуку". Думать и мечтать невероятно важно. Особенно для ребенка, для подростка. И если в этот момент вложить правильный фильм, книгу, сериал, игру, то можно получить невероятно интересный результат.
Фантаст Роберто Квалья отметил, что главная преграда для развития научно фантастики — нехватка знаний. А сербский писатель Горан Скробонья предложил создать международный ресурс про самые передовые научные разработки. Они считают, что фантастика — это модель будущего мира.
Историк и футуролог Сергей Переслегин подчеркнул, что фантастика необходима для инноваций.
Реальные прогнозы — это то, что вы не читали даже как прогноз. Лем написал «Солярис» в 1964 году, но только в 2020 году до нас дошло, что он описал мышление будущего. Если что-то в книге вам кажется совершенно несбыточным, нелепым и даже странным, то вы, скорее всего, поймали маленький кусочек прогноза.
Симпозиум «Создавая будущее» прошел с 4 по 6 ноября. В нем приняли участие ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны, среди которых Россия, Индия, Китай, США, Франция и не только.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

Читайте также

Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»

Дмитрий Кинский

08.11.2024

565

Участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Властелин колец» встречает «1984» Оруэлла — бывший сценарист Detroit: Become Human начал работу над новой RPG

Новости

У Карателя есть будущее в MCU, а возвращение «Лунного рыцаря» под вопросом — детали будущих сериалов Marvel
«Сорвиголова: Рожденный заново» явно не ограничится одним сезоном.

Новости

Продюсеры «Джеймса Бонда» ищут на главную роль актера старше 30 лет
Они не торопятся с выбором

Новости

Перезапуск «ванильной» WoW, ремастеры Warcraft I & 2 и не только — что показали на Warcraft Direct
Рассказываем о самом важном

Новости

Ежи, общий сбор — новые кадры и детали «Соника в кино 3»
Премьера состоится в декабре.

Новости

Киану Ривз в мехе, Ультрамарины и мертвый Concord в новом трейлере Secret Level
Премьера ожидается 10 декабря.

Новости

На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили развитие дизайна
Мероприятие прошло 6 ноября

Новости

Вышел трейлер аниме «Дни Сакамото» про киллера на пенсии
Первая часть выйдет в январе.

Новости

Перезапуск «Этерны», развитие киновселенной BUBBLE и не только — что ждет гостей «Хомякона»
Мероприятие пройдет с 20 по 22 декабря

Новости

«Остались только разрушения и ярость» — трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым
Премьера состоится 26 декабря.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты