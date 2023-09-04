Напарники в Baldur’s Gate 3 были чересчур похотливыми из-за бага

Глава Larian Studios Свен Винке признался, что напарники в Baldur’s Gate 3 на релизе были чересчур похотливыми из-за бага.

По его словам, отношения главного героя с другими персонажами должны были напоминать настоящие отношения.

Итак… Это была ошибка. Порог одобрения был слишком низким, когда мы выпустили игру. Вот почему герои были такими похотливыми в начале.

Тем не менее разработчики уже частично это исправили. В частности, это касается Гейла, которого задумывали более скромным.

Уровень одобрения со стороны напарников изначально был настолько низким, что энтузиасты проводили секс-спидраны в Baldur’s Gate 3. Некоторым удалсоь добраться до сцены секса за считанные минуты.