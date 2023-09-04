Напарники в Baldur’s Gate 3 были чересчур похотливыми из-за бага

Глава Larian Studios Свен Винке признался, что напарники в Baldur’s Gate 3 на релизе были чересчур похотливыми из-за бага.
По его словам, отношения главного героя с другими персонажами должны были напоминать настоящие отношения.
Итак… Это была ошибка. Порог одобрения был слишком низким, когда мы выпустили игру. Вот почему герои были такими похотливыми в начале.
Тем не менее разработчики уже частично это исправили. В частности, это касается Гейла, которого задумывали более скромным.
Уровень одобрения со стороны напарников изначально был настолько низким, что энтузиасты проводили секс-спидраны в Baldur’s Gate 3. Некоторым удалсоь добраться до сцены секса за считанные минуты.
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